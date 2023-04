Per commentare quanto avvenuto in questi giorni relativamente a Romelu Lukaku, nel corso della 'Domenica Sportiva' è intervenuto Marc André Zoro, ex terzino del Messina, protagonista nel 2006 di un eclatante episodio quando, durante un match proprio con l'Inter, decise di abbandonare il campo a seguito degli insulti razzisti dei tifosi nerazzurri, fermato a fatica nelle sue intenzioni anche dai giocatori avversari. Questo il pensiero dell'ivoriano: "Sono felicissimo della scelta di Gabriele Gravina, in certi momenti diventi nervoso e cerchi di vendicare le tue origini. Il mondo non è cambiato da quel mio gesto, ma soprattutto i provvedimenti non sono duri.

Bisognerebbe chiudere gli stadi oltre che cercare di allontanare i colpevoli; ma se viene decretata la chiusura dello stadio, chi si vuol rendere protagonista di certi gesti verebbe zittito dagli altri. E' un peccato per questo campionato di questa qualità sentire sempre parlare di certe cose".