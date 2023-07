Battendo l'Olbia per 2-0 allo stadio Bruno Nespoli, il Cagliari di Claudio Ranieri si è aggiudicato il Trofeo Sardegna. I rossoblu hanno regolato gli avversari con un gol per tempo, segnati da Christos Kourfalidis e Gaston Pereiro. Nella ripresa, è sceso in campo anche Gaetano Oristanio, che si è fatto notare per l'intraprendenza messa in campo e per alcuni spunti interessanti.