Domenico Tedesco è il prescelto da parte della Federcalcio belga per il ruolo di commissario tecnico della Nazionale dopo il congedo da Roberto Martinez. La RBFA, però, deve ancora pazientare perché il tecnico di origini italiane deve mettersi d'accordo con l'RB Lipsia circa il pagamento degli ultimi mesi prima di interrompere il contratto con i Roten Bullen dei quali è ancora a libro paga nonostante l'esonero avvenuto a settembre. I tedeschi non chiederanno cifre alla federazione belga, ma bisognerà trovare un accordo con Tedesco che deve ancora ricevere un milione di euro per il periodo giugno-febbraio.