Piano piano, comincia ad allargarsi il partito del 'no alla Superlega', dopo che una sentenza della Corte di Giustizia Europea ha determinato l'esercizio di abuso di posizione dominante da parte di UEFA e FIFA aprendo possibili nuovi scenari nel mondo del calcio. Se, in Spagna, l'Atletico Madrid, ex membro del fu torneo d'elité continentale che è durato 48 ore, ha spiegato che la famiglia del calcio europeo non vuole la Superlega, il Bayern Monaco è dello stesso avviso, come chiarito da Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato dei bavaresi, nonché vicepresidente della European Club Association: "L'atteggiamento del FC Bayern e dell'ECA non cambia, una competizione del genere rappresenterebbe un attacco all’importanza dei campionati nazionali e alla statica del calcio europeo. La Bundesliga costituisce la base dell'FC Bayern, così come tutti i campionati nazionali costituiscono la base delle squadre di calcio europee.

Pertanto è nostro dovere e nostra profonda convinzione rafforzarli e non indebolirli. Sosteniamo anche le competizioni europee per club sotto l'egida della UEFA. Quindi ancora una volta è molto chiaro: la porta della Superlega in casa FC Bayern resta chiusa”.