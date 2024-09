Archiviata la bellissima prestazione di Manchester che ha fruttato il primo punto europeo, a cui ha fatto seguito però il ko del derby, altro tassello del passato oltre il quale correre, l'Inter si proietta già al futuro. Il club nerazzurro rende note le indicazioni per la vendita dei biglietti per il match, valido per la quarta giornata di UEFA Champions League 2024/25, contro l'Arsenal. Partita in programma per il prossimo 6 novembre alle 21 "in una di quelle notti europee nelle quali i tifosi nerazzurri daranno, come sempre, il massimo. L'appoggio sarà fondamentale per un importantissimo big match" come si legge su Inter.it.

"La prima fase di vendita dei tagliandi prenderà il via alle ore 12:00 di mercoledì 25 settembre per i soli abbonati Serie A alla nuova tariffa PLUS, i quali potranno acquistare fino a 4 biglietti per i propri amici interisti. Si dovrà utilizzare il numero della tessera Siamo Noi su cui è caricato l’abbonamento per accedere alla vendita. Tutti i biglietti saranno in formato PDF mobile e non verranno caricati sulla tessera.

SOCI INTER CLUB

Dalle ore 12:00 di giovedì 26 settembre si aggiungeranno i Soci Inter Club attivi alla stagione 24-25, che potranno acquistare fino a 4 biglietti purchè tutti siano soci attivi.

Entrambe le fasi saranno disponibili solo online, su inter.it/tickets

VENDITA LIBERA

La vendita libera per tutti prenderà il via alle ore 12:00 di venerdì 27 settembre. Saranno attivi anche i punti vendita Inter (San Siro e Inter Store Milano, scopri gli orari) e i rivenditori del circuito Vivaticket" continua la nota.