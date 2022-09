A più di un mese da Inter-Salernitana, in programma a San Siro il prossimo 16 ottobre, sono già tremila i tifosi granata che si sono assicurati il biglietto per seguire dal vivo la loro squadra del cuore. La prevendita è partita oggi, venerdì 9 settembre, sulla piattaforma Vivaticket al costo di 25 euro a tagliando, ma è destinata a chiudersi in brevissimo tempo visto l’andamento (tetto massimo di 4600 posti nel terzo anello blu riservato agli ospiti dei nerazzurri).