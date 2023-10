Durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Filippo Inzaghi, il presidente della Salernitana Danilo Iervolino ha rivendicato quelli che sono stati gli sforzi compiuti quest'estate sul mercato attaccando chi ha criticato la società dopo il deludente avvio di campionato: "Abbiamo fatto una campagna acquisti di un certo tipo, in qualità di presidente leggo cose non puntuali e voglio fare chiarezza. Ho investito 20 milioni per trattenere Boulaye Dia e Lorenzo Pirola, nessuno ha speso quanto noi. Quando si parla di una campagna acquisti non importante si scrive qualcosa di scellerato e inesatto. Abbiamo dovuto e voluto trattenere il terzo capocannoniere e il capitano dell'Under21. Si tratta di un grandissimo investimento, mai fatto a Salerno. Abbiamo comprato alcuni calciatori, alcuni a titolo definitivo e altri in prestito con diritto di riscatto. A mio avviso ci siamo rinforzati rispetto all'anno precedente, sfido chiunque a dire il contrario. Rendiamo meno, non ha il carattere dell'anno scorso e qualcosa l'avremo sbagliata anche noi.

Siamo la decima squadra per salari, compriamo e non vendiamo. Ho speso 65 milioni e dovrò spenderne altri 20. Tra ricavi di diritti e botteghino il differenziale sarà di 20 milioni per mantenere questa rosa. Resteremo in serie A. Ora basta offese, minacce e mortificazione e mi rivolgo alla stampa che deve essere avamposto a difesa della verità. Non voglio una cattiva informazione, non tollereremo più minacce. Non si possono riempire le pagine dei giornali con le interviste fatte ai detrattori".