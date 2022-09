Intervistato da Radio CRC, Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, si è espresso sul calciomercato delle big italiane evidenziando un concetto: "Il Napoli ha fatto un ottimo mercato. E lo avrei detto anche per la Juve che però non ha ancora ingranato. Anche l’Inter si pensava potesse ammazzare il campionato sin da subito e non è stato così per cui le cose vanno sempre viste sul campo".