Intervistato da LaCasadiC, Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, è tornato con la mente al 2-1 con cui il Sassuolo il 14 maggio 2017 sbancò San Siro battendo l'Inter grazie a una sua doppietta: "Prima di diventare un giocatore professionista, tifavo Inter, fin da bambino - le sue parole -. Col tempo la passione è svanita. I due gol di San Siro li porterò sempre nel cuore, è stata un’emozione impagabile. Segnare nella massima serie, contro una squadra come i nerazzurri e realizzare anche una doppietta. È stato bellissimo, lo ricorderò per sempre. I due gol a San Siro sono emozioni per me importanti".