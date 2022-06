L'ex giocatore del Milan Mario Ielpo s'è detto stupito del trionfo tricolore rossonero: "Il mio voto alla stagione del Milan non può che essere dieci e lode. Sinceramente mi aspettavo un’ottima stagione, ma non che si potesse vincere lo scudetto", ha detto a 'MilanNews'.

Ielpo detta dunque la via anche in vista della prossima stagione: "Il Milan dovrà acquisire la mentalità di chi deve stare stabilmente nelle posizioni di vertice in campionato e in Champions League. Per la Coppa, l’obiettivo sarà quello di arrivare alla fase ad eliminazione diretta. Vincere è difficile, confermarsi lo è ancor di più”.