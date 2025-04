C'è anche il nome di Jay Idzes tra quelli circolati nelle ultime settimane in orbita mercato Inter: il difensore nazionale indonesiano del Venezia è stato tra le piacevoli novità offerte dalla Serie A con le sue prestazioni importanti che ne hanno scaturito l'interesse da parte di alcuni club di alto lignaggio. Intervistato da DAZN dopo la partita di Empoli, Idzes si dice pronto per il salto in alto: "Pronto per una grande squadra? Sì. Ora però penso alla salvezza, ci sarà la sfida in casa con il Milan e contro le grandi giochiamo più o meno sempre bene. Sappiamo cosa bisogna fare, al mio futuro ora non penso".