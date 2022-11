"La Juventus dopo diversi anni è in una fase di ricostruzione. Nel calcio ci sono dei cicli. C’è stato quello della Juve, quello del Milan, dell’Inter e così via". È il pensiero che Giuseppe Iachini affida ai microfoni di TMW quando interpellato sull'andamento del campionato. L'ex tecnico del Palermo non nasconde la sua preferenza nella lotta al titolo: "Sono simpatizzante di Luciano Spalletti. De Laurentiis in questi anni ha dimostrato competenza, nessuno pensava che andando via calciatori come Ruiz, Koulibaly e Insigne la squadra potesse essere in grado di ripartire da protagonista. Grazie al lavoro del tecnico e dello scouting il Presidente ha messo su una bella macchina. È passato un altro anno di guida tecnica e si vedono i frutti del lavoro. Il Napoli con entusiasmo e la spinta della città può giocarsela".