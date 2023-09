Beppe Iachini ha analizzato a Radio CRC la situazione in Serie A: "L’Inter ha la rosa, come ce l’aveva il Napoli, per poter affrontare una cavalcata del genere in campionato e voler affrontare una cavalcata anche in Champions League. La Champions, comunque, toglie energie avendo a che fare ogni volta con partite di altissimo livello sotto l’aspetto fisico e psicologico”.