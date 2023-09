Grazie al nuovo, azzeccatissimo progetto Fortuna für alle, il Fortuna Dusseldorf, club della Zweite Bundesliga, ha ricevuto un importante riconoscimento nel corso del World Football Summit Award 2023, aggiudicandosi il premio di Most Impactful Branding in Football. I teutonici sono stati preferiti al portale 433 e all'Inter, che era in lizza per l'award; sul sito ufficiale del club, arrivano i ringraziamenti ai partner TargoBank, Hewlett Packard Enterprise e Common Goal e ai dipendenti che stanno percorrendo il cammino insieme al club.