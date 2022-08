Nutrita rappresentanza romanista nel Team of the Week della Serie A stilato dal sito specializzato Whoscored.com dopo la seconda giornata di campionato: sono tre i giallorossi di José Mournho nell'undici ideale, ovvero Chris Smalling, Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala. Quest'ultimo fa coppia in attacco con Lautaro Martinez, unico interista presente. In realtà c'è anche Ionut Radu, portiere di proprietà dei nerazzurri da qualche settimana in prestito alla Cremonese. Completano la squadra due napoletani, Kim Min-jae e Khvicha Kvaratskhelia, il milanista Ismael Bennacer, il bolognese Denso Kasius, il leccese Valentin Gendrey e il veronese Darko Lazovic.