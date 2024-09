Un pari e una sconfitta per le eurorivali dell’Inter in Champions League Arsenal e Lipsia, reduci rispettivamente da un pareggio in casa dell'Atalanta la prima e un ko in casa dell'Atletico Madrid la seconda. Finisce a reti bianche la gara del Gewiss Stadium tra la Dea e i Gunners con la squadra di Gasperini rea del clamoroso spreco dal dischetto con Retegui. L'italoargentino prima calcia male il rigore facendosi intercettare da Raya che in secondo tempo mura ancora una volta l’ex Genoa sulla ribattuta di testa. Risultato che non si schioda dallo 0-0 e che permette ai londinesi di tornare in UK con un punto in saccoccia che la appaia all’Inter.

Punto nel quale ha sperato anche il Lipsia, rimasto inchiodato sull'1-1 fino al 90esimo al Wanda Metropolitano, dove passa in vantaggio con Sesko, prima del guizzo di Griezmann che su assist di Llorente riporta in equilibrio un tabellino sovvertito sul finale. Davanti al caldissimo pubblico di Madrid che non ha mai smesso di cantare incitando la squadra di casa, i colchoneros ribaltano la situazione con José Maria Gimenez facendo esplodere Diego Simeone, sofferente in panchina. Beffata sul finale la squadra di Marco Rose, sedotta e abbandonata dal primo punto di questo cammino europeo.

Vincono per 2-1 invece sia il Brest che il Monaco, entrambe in casa rispettivamente contro Sturm Graz e Barcellona. Vittoria storicamente memorabile per i francesi alla loro prima gara in Champions League.