Il Real Madrid vince la lotteria ai calci di rigore, elimina i Campioni in carica del Manchester City e raggiunge il Bayern Monaco in semifinale. Dopo lo spettacolare 3-3 del Bernabeu, finisce in parità anche il ritorno. A passare in vantaggio sono i Blancos con Rodrygo, il City la riprende nel secondo tempo grazie a De Bruyne.

Finiscono in parità anche i tempi supplementari, la doppia sfida si decide così ai calci di rigore. Decisivi gli errori di Bernardo Silva e Kovacic.