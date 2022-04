Risultati clamorosi sui campi d’Europa in questo secondo turno di Champions League valido per l’andata dei quarti di finale con il Chelsea che perde per 3-1 in casa contro il Real Madrid, trascinato da un infinito Karin Benzema, indiscusso uomo partita. Il francese sembra vivere una seconda giovinezza: non smette di segnare nella massima competizione europea e ne fa tre anche a Stamford Bridge. È proprio l’attaccante dei blancos a sbloccare il risultato al 21esimo su assist di Vinicious Junior, gol che replica dopo soli tre minuti. Al 40esimo Havertz accorcia le distanze incornando a due passi da Courtois, ma è ancora l’ex Lione a firmare il tabellino con la complicità di Mendy che regala goffamente il pallone all’attaccante classe ’87 che non sbaglia e scrive i titoli di coda mettendo in discesa la strada verso la semifinale.