Finisce l’anticipo del secondo turno di Champions League valido per la terza partita della fase a gironi. Vince il Salisburgo per 1-0 contro la Dinamo Zagabria, con un gol dal dischetto di Okafor al 71esimo, rete che vale i tre punti alla squadra di casa, momentaneamente primi del girone a 5 punti in attesa di Chelsea-Milan.