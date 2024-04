Dopo il 2-2 dell'andata all'Emirates Stadium, il Bayern Monaco vola in semifinale di Champions League piegando l'Arsenal in Baviera grazie al centro di Joshua Kimmich nel secondo tempo. Equilibrio imperante nel confronto tra due formazioni che non si sono di certo risparmiate: a decidere la rete appunto di Kimmich al minuto 64: traversone di Guerreiro per l'inserimento del terzino tedesco che in tuffo di testa batte Raya.