INTER PRESENTE – Col successo rotondo e mai in discussione contro il Viktoria Plzen fanalino di coda l'Inter si assicura il passaggio come seconda forza del girone alle spalle del Bayern Monaco. I bavaresi, intanto, si confermano indomabili e impartiscono una nuova lezione al Barcellona, abbattuto con tre reti in quel del Camp Nou.

Lo spettacolo non manca in questa 5^ giornata di fase a gironi della Champions League, carichissima di risultati a sorpresa e tante emozioni.

AVANTI NAPOLI – Tutto semplice ancora una volta per la squadra di Spalletti, vincente senza appello contro i Rangers con un netto 3-0 che conferma il primo posto azzurro e l'ottimo momento della squadra. Le speranze di primo posto per il Liverpool si riducono dunque al lumicino, aver battuto l'Ajax non basta.

RIGORE FATALE – Con la vittoria esterna, netta e convincente per 4-0, il Porto avanza a quota 9 punti e si assicura il passaggio agli ottavi di finale, un risultato per cui deve ringraziare soprattutto il finlandese Hradecky. Il portiere del Francoforte si rivela infatti decisivo anche per le sorti dei portoghesi parando un rigore letteralmente a tempo scaduto a Carrasco dell'Atletico Madrid. Il 2-2 non basta: per l'Europa League la squadra di Simeone dovrà vedersela proprio con i tedeschi.

EQUILIBRIO – Situazione di stabilità totale nel Girone D dove il Tottenham di Conte pareggia con lo Sporting mantenendo il punto di vantaggio sui portoghesi che si erano portati avanti nel primo tempo. Grosso il rammarico per gli Spurs che si vedono annullare la rete del sorpasso nel recupero dal VAR. Ne gioisce il Francoforte che superando 2-1 il Marsiglia si rimette nettamente in carreggiata e può sognare anche il primo posto.