La Champions League va verso Sky e Amazon, ma resta ancora aperta la partita legata al match in chiaro. L'emittente del gruppo Comcast avrebbe messo le mani l’esclusiva di tutte le gare, fatta eccezione per una partita del mercoledì che sarà trasmessa in esclusiva da Amazon ma comprese anche quelle da trasmettere free-to-air, considerando che ha la possibilità di poterla trasmettere eventualmente su Tv8. Scelta che potrebbe essere percorsa considerando la volontà, a fronte di un investimento importante, di sfruttare interamente i diritti acquistati in esclusiva.