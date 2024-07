Quattro gol in tre partite per Lautaro Martinez in questa Copa America, competizione durante la quale il capitano dell'Inter sta dando continuità anche con l'Argentina allo splendido anno concluso con la sua Beneamata. Una prestazione, quella imbastita contro il Perù, valsa al Toro la seconda titolarità consecutiva. In tal senso non ha dubbi TyC Sports: contro l'Ecuador l'attaccante di Bahia Blanca scenderà in campo dal primo minuto al fianco di Leo Messi, tornato disponibile.

Scaloni dovrebbe schierare in campo il 4-4-2 con il tandem d'attacco composto per l'appunto dalla coppia Lautaro-Lionel. Di seguito il probabile undici iniziale del ct dell'Albiceleste.

PROBABILE ARGENTINA (4-4-2): Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Nicolás González; Lautaro Martinez e Lionel Messi .

