Con l'arrivo di Christophe Galtier in panchina, il PSG s'appresta ad iniziare una nuova stagione con l'obiettivo di conquistare una volta per tutte la tanto agognata Champions League. Secondo quanto trapela dall'Argentina, il nuovo allenatore dei parigini sembrerebbe aver espresso la volontà di sfoltire la rosa e nella lista dei sacrificabili compare anche Mauro Icardi. Motivo che spingerebbe Galtier a non portare l'argentino con il resto della squadra in tournée in Asia, tour pre-season al quale dovrebbero partecipare non più di 20 calciatori. Su Icardi ci sarebbe il Monza, ribadisce TyC Sports che tra i grandi esclusi di Galtier mette anche Ander Herrera, Idrissa Gueye e Julian Draxler.