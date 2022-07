Tuttosport fa il punto della situazione su alcune uscite di ragazzi giovani in procinto di cambiare prospettive per avere più spazio sul terreno di gioco. Andi Hoti, difensore classe 2003, è vicino al passaggio al Friburgo, mentre il centrocampista Lucien Agoume (2002, in foto) sembra più indirizzato all'estero che alla Cremonese. Anche su Giovanni Fabbian, classe 2003 del centrocampo, ci sono richieste ma dalla cadetteria: piace a Perugia, Reggina e Ternana.