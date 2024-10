Possibile nuova avventura per Claudio Ranieri. Secondo Tuttosport, infatti, il tecnico ha voglia di tornare in panchina nonostante avesse annunciato l'addio ai club dopo l'avventura al Cagliari.

A Catanzaro, dove Ranieri è stato un simbolo della squadra da giocatore, c'è Caserta in bilico a causa di un avvio con una vittoria in nove partite. E la chiamata di una nazionale, che l'allenatore romano avrebbe accettato di buon grado, finora non è arrivata.