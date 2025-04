L'estate scorsa era nel mirino dell'Inter, ora Tanner Tessman (nel frattempo passato al Lione) può diventare un nome per il mercato italiano. Secondo Tuttosport, infatti è nel mirino del Torino di Paolo Vanoli, che lo ha avuto a Venezia e lo conosce benissimo.

Quest'anno ha giocato in Francia dopo essere stato acquistato dal Lione per 7 milioni di euro. Ha un contratto fino al 2029 a 1 milione e 350mila euro l'anno di ingaggio. Ha finora raggranellato 21 presenze e poco più di mille minuti, molte da subentrato, con un gol e nessun assist. Brutta esperienza per ora: non gli spiacerebbe raggiungere Vanoli al Torino. Considerando che Ricci sarà ceduto, ai granata serve un rinforzo e potrebbe proprio essere l'americano.