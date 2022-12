C'è anche la situazione di Valentino Lazaro tra quelle prese in esame da Tuttosport durante il focus sulla questione riscatti in casa Torino. Secondo il quotidiano la partita con l’Inter può essere giocata nell’ottica meglio nell'ottica di strappare o uno sconto sul diritto di riscatto (da 6 a 4 milioni di euro nelle speranza granata) o addirittura un rinnovo del prestito per un altro anno (quest'ultima sarebbe la soluzione più caldeggiata da Vagnati) con però il contestuale allungamento del contratto dell’esterno con i nerazzurri dal 2024 al 2025.