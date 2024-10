Come già rivelato dalla Repubblica si è tenutas ieri una piccola riunione, in zona Corso Sempione, tra alcuni intimi esponenti della Curva Nord. Un ricongiungimento in piccolo tra fiati per stabilire le primissime mosse dopo il terremoto che ha portato alla decapitazione della Nord, privata da alcuni dei suoi punti di riferimento di spicco. Dopo il meeting di ieri, alla vigilia di Stella Rossa-Inter, Tuttosport fa sapere che è prevista per domani, classico giorno d'appuntamento al Baretto, la classica riunione del giovedì per dare vita al nuovo direttivo della Curva Nord.

Da quanto trapela dalle indiscrezioni rivelate dal quotidiano torinese il nuovo direttivo sarà composto da Nino Ciccarelli, Gianni Borriello detto 'Gianni Fish' e da Ivan Luraschi. I primi due sono rappresentanti storici della curva interista ed erano presenti già nel precedente direttivo.

