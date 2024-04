Con lo scudetto della seconda stella già messo in tasca, per l'Inter sarà presto l'ora di mettersi al lavoro per rafforzare la rosa. Come riporta oggi Tuttosport, Marotta e Ausilio hanno già messo le mani su Zielinski e Taremi. Con le cessioni, quelle minori o il sacrificio di un big, puntano a far partire l'assalto per tre giocatori: Bento, Buongiorno e Gudmundsson.