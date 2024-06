Non soltanto Walter Mazzarri, anche Andrea Stramaccioni è stato contattato per allenare nel campionato iraniano. L'Esteghlal, secondo Tuttosport, avrebbe infatti promesso ponti d'oro all'ex tecnico interista per tornare nel club in cui già era stato in passato. Stramaccioni, però, ha declinato l'offerta arrivatagli dall'Iran.