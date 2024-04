Non solo Marcus Thuram, nel campionato italiano potrebbe esserci anche il fratello Khephren. Ne scrive oggi Tuttosport, secondo cui il centrocampista del Nizza è nelle mire di Giuntoli per la Juventus. Il giocatore ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e vale circa 40 milioni di euro. Da trovare la formula, visto che l'investimento sarebbe molto pesante.