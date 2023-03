Dichiarato il forfait in Nazionale per l'infortunio rimediato ieri sera con l'Inter, Federico Dimarco lavorerà durante la sosta per rimettersi a disposizione di Simone Inzaghi in tempo per la gara con la Fiorentina di sabato 1° aprile. Senza, però, forzare i tempi, visto che il calendario sarà intasato di impegni e sarebbe sciocco incorrere in una ricaduta: senza le massime garanzie, si legge sull'edizione online di Tuttosport, l'ex canterano nerazzurro sarebbe esentato dalla gara, anche perché nel frattempo l'obiettivo è rimettere a lucido Robin Gosens, attualmente anche lui ai box.