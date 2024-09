Paulo Dybala e Nico Gonzalez sono compagni Nazionale e buoni amici, tanto amici al punto da avere un peso nelle scelte decisionali dell'altro. La recente scelta dell'ex attaccante della Fiorentina di trasferirsi alla Juventus infatti sarebbe anche il frutto di un confronto con la Joya. È l'aneddoto svelato da Tuttosport a proposito dell'infuocata tra Fiorentina e Juventus impegnati nella trattativa per lo scambio. Una decisione sofferta dal giocatore - fa sapere il quotidiano torinese - dispiaciuto di lasciare Firenze e tentato da altre offerte tra cui quella dell'Inter.

"Proprio in quei giorni ha sentito Paulo Dybala", che "non ha avuto dubbi nel consigliargli la Juventus e nel raccontargli il mondo bianconero come un mondo meraviglioso" consigliandogli "vivamente di accettare l'offerta". Un suggerimento che ha portato poi Nico Gonzalez a sposare la causa bianconera, pur sapendo il dolore che avrebbe inflitto alla tifoseria fiesole.