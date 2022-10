"L'Inter è tornata uno schiacciasassi che macina punti". E' questo il commento di Tuttosport alla sesta vittoria nerazzurra nelle ultime sette gare giocate dagli uomini di Simone Inzaghi. L'Inter ha "sfruttato in pieno il calendario per mantenere inalterato il distacco col Napoli", molto ora diranno le prossime quattro di gare campionato. Inzaghi crede alla rimonta scudetto e le scelte di formazione lo dimostrano: il tecnico ha confermato per dieci-undicesimi la squadra che aveva battuto il Plzen con un solo cambio, De Vrij al posto di Acerbi.