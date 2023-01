Anche contro la Fiorentina, Michele Di Gregorio è stato uno dei migliori in campo difendendo i pali del Monza. Ora si prepara a sfidare la squadra in cui è cresciuto in Primavera. "Si prepara alla rivincita con il passato, che sarà anche una sfida a distanza contro un altro portiere rivelazione, André Onana che si è preso la titolarità nella porta dell’Inter pure lui a suon di prestazioni - scrive oggi Tuttosport - Il portiere (che tra l’altro non ha mai smesso di lavorare durante la pausa per il Mondiale proprio per essere al top già alla ripresa) però non teme nulla e ha anzi voglia di suscitare qualche rimpianto ai nerazzurri, almeno per una sera.