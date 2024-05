Nonostante il nome di Mauro Icardi sia stato accostato al Como in queste settimane, secondo Tuttosport al momento si tratterebbe di un'ipotesi fuori mercato per i lariani. Il club neopromosso vorrebbe invece provarci per altri due giocatori con un passato interista.

Uno è Andrea Pinamonti, che piace anche al Torino. I lariani valutano anche Antonio Candreva, che può liberarsi a zero dopo la retrocessione della Salernitana. E ancora Audero, di cui parla già da qualche giorno in chiave Como.