I nomi per il mercato della Juventus si intrecciano con quelli che interessano anche all'Inter. "In cima alla lista dei desideri, non da oggi, rimane saldamente Khephren Thuram, per il quale le controindicazioni sono due: tanta concorrenza e prezzo alto. Ma il gioiellino del Nizza, secondo la dirigenza bianconera, sarebbe il completamento ideale nel reparto a disposizione di Allegri e si può usare la carta Iling Junior, che piace ai francesi", riporta Tuttosport citando l'interessamento per il fratello di Marcus, in passato accostato anche ai nerazzurri.

"I contatti proseguono - si legge ancora - così come è da seguire la pista che porta a Samardzic dell’Udinese. Più difficile, quantomeno a gennaio, arrivare a Colpani del Monza: per i brianzoli, che vedono la possibilità di lottare per qualcosa in più di un piazzamento a metà classifica, è incedibile a stagione in corso".