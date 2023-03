"Un derby d’Italia con la bacchetta da direttore d’orchestra. Ritorno al passato per Marcelo Brozovic che pure a Porto è stato attore non protagonista nell’impresa che ha riportato l’Inter nei quarti di Champions dodici anni dopo dall’ultima volta". Così Tuttosport sulla sua edizione online, con un focus sul centrocampista croato che dovrebbe tornare titolare stasera in Inter-Juventus.

Aprile anche per il 77 nerazzurro sarà un mese della verità, "considerato che il croato intende ritrovare centralità nell’Inter. Fatto per nulla secondario perché, nonostante i successi in Europa, non cambiano i programmi ed entro fine giugno l’Inter dovrà incassare tra i 50 e i 60 milioni. Alla luce dell’involuzione di Denzel Dumfries, risulta difficile che possano piovere offerte per l’olandese, invece un Brozovic tornato sui suoi livelli - avendo l'Inter pure Asllani nel mazzo - può essere l’elemento giusto da sacrificare senza impoverire l’organico. A centrocampo l’obiettivo principale resta infatti Kessié - giocatore che può garantire quei muscoli che oggi mancano all’Inter - e per arrivarci (posto sempre che il Barcellona se ne liberi a un prezzo congruo) andrà comunque liberato uno slot".