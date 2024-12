Il Torino è alla ricerca di un attaccante e sta premendo per avere Beto dall'Everton. Un'operazione, si legge oggi su Tuttosport, da circa 7 milioni di euro complessivi, fra i 3-4 milioni di prestito secco e i sei mesi di ingaggio a 3-3,5 lordi. Il giocatore, utilizzato pochissimo all'Everton dopo una spesa nel 2023 da 29 milioni di euro per il cartellino, spinge per tornare in Italia.

L'arrivo di Beto in granata negherebbe ovviamente un approdo nella stessa squadra di Arnautovic, assieme a Giovanni Simeone una delle alternative che il club sta valutando.