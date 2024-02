Tuttosport pubblica oggi una "classifica" degli allenatori più sanzionati nel campionato in corso. Otto allenatori hanno almeno quattro cartellini a carico tra gialli e rossi, sei hanno ricevuto un'espulsione. Le sanzioni totali sono sessantasei, molte di più rispetto allo scorso anno, con la Salernitana in testa per via delle sette ammonizioni rimediate da Filippo Inzaghi.

Tra le società a cinque ci sono Genoa, Bologna, Inter, Torino, Lazio e Lecce con cinque. Ancora a quota zero Alessio Dionisi ed Eusebio Di Francesco.