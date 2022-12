Giorgio Scalvini scatena un'asta europea. Dopo le tante indiscrezioni degli ultimi mesi, oggi anche Tuttomercatoweb conferma l'attenzione massima di mezza Europa per il difensore dell'Atalanta. Base d'asta 30 milioni. "I prossimi sei mesi saranno determinanti sia per capire qual è il percorso di crescita, ma anche quanto dovrà spendere un top club per anticipare la concorrenza - si legge -.Romero è stato acquistato dal Tottenham per 55 milioni ed è diventato fresco Campione del Mondo, ma aveva qualche anno in più di Scalvini - che ne ha appena compiuti 19 - e un campionato straordinario con l'Atalanta. Cosa che sta capitando però anche al giovane di Chiari che è stato osservato nelle ultime settimane dai club di mezz'Europa.