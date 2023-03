Si allunga la lista di club interessati a Roberto Samaden, in uscita dopo tantissimi anni dall'Inter della quale è responsabile del settore giovanile uscente. Oltre a squadre come Como, Palermo e Cremonese, delle quali vi abbiamo parlato in esclusiva qualche giorno fa (RILEGGI QUI), secondo Tutto Mercato Web ora sarebbe entrato nella corsa anche il Parma, che vorrebbe affidare a Samaden il ruolo di Managing Director Sport, occupato negli ultimi anni da Javier Ribalta e Julien Fournier.