Dopo una stagione a grandi livelli con l'Under 19 di Cristian Chivu, Issiaka Kamate vivrà un'estate importante. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, infatti, il giocatore franco-ivoriano andrà infatti in ritiro con la prima squadra di Simone Inzaghi. Un'occasione per valutare il giocatore ad un livello più alto, in vista di una partenza in prestito per la prossima stagione: per lui ci sono gli interessamenti del Venezia e del Palermo. L'Inter, comunque, non intende perdere il controllo del giocatore.