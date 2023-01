Non c'è solo l'Inter su Merih Demiral, primo obiettivo per il dopo-Skriniar. Come raccolto da TMW, nelle ultime ore il Nottingham Forest avrebbe offerto all'Atalanta un prestito oneroso con diritto di riscatto che può diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni, per una cifra complessiva di 28 milioni di euro. Ma c'è un dettaglio importante: la Dea è disponibile a trattare, mentre il giocatore non appare convinto della destinazione.