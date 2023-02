L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha minacciato le dimissioni immediate dal suo incarico se venissero certificate le infrazioni delle regole finanziare contestate al suo club dalla Premier League, per le quali il City è sotto indagine da parte di una commissione indipendente e il tecnico catalano, secondo il quotidiano The Sun, avrebbe lanciato un duro monito alla società: "Ho detto alla nostra gente: 'Ditemi tutto sui sospetti là fuori. Li ho guardati e ci ho creduto al 100% dal primo giorno, ma ho anche detto che se mi avessero mentito, non sarei rimasto qui il giorno dopo.

Me ne andrò e loro non saranno più miei amici. Mi piace rappresentare un club che sta facendo bene le cose. Alla fine non si tratta di vincere la Champions League o la Premier League, si tratta di fare sempre bene, per la nostra gente e per i nostri tifosi".