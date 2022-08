Il Manchester City irrompe nella corsa di mercato per Manuel Akanji, in maniera probabilmente decisiva. Come aveva anticipato nelle scorse ore Sebastian Kehl, direttore sportivo del Borussia Dortmund, le tanto attese novità circa il futuro del 27enne centrale svizzero, che era finito anche nel mirino dell'Inter, si sono materializzate nell'offerta formale avanzata dai Citizens che ha messo sul piatto 17,5 milioni di euro. Cifra che, secondo i colleghi di The Athletic, invita all'ottimismo gli inglesi, vicini all'obiettivo di raggiungere un accordo con la controparte per acquistare il giocatore che, avendo rifiutato il rinnovo, la prossima estate diventerà free agent.