Durante il corso della canonica serata a base di mercato di Sportitalia, i colleghi dell'emittente televisiva svelano un ritorno di fiamma del Tottenham nei confronti di Lautaro che potrebbe tornare ad ardere. In caso di cessione di Harry Kane infatti, gli Spurs potrebbero avanzare all'Inter un'offerta sostanziosa per il Toro: dai 90 milioni in su. Una cifra che la dirigneza londinese spenderebbe per far felice il manager italiano ex Inter, Antonio Conte, che stravede per l'argentino. Comunque bisogna fare i conti con la ferrea volontà del calciatore che non intende schiodarsi da Milano.