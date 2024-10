Stipendi a pieni giri per i vertici della Juventus nonostante un bilancio consolidato al 30 giugno 2024 con una perdita di -199,2 milioni.

Come evidenzia il Sole 24 Ore, infatti, nell’esercizio l’a.d. Maurizio Scanavino ha incassato 1,2 milioni di euro lordi, di cui 400mila di bonus. Lo stipendio più alto però se lo aggiudica Cristiano Giuntoli: 2,9 milioni per lui, composti da 2,5 milioni di retribuzione e da 400mila di bonus.

Quali sono i meriti per avere il bonus? Se lo domanda il quotidiano finanziario. "La relazione sulla remunerazione dice che la condizione di accesso non è stata raggiunta, perché la perdita operativa (-175,4 milioni) è superiore alla soglia (-10 milioni). Tuttavia «l’esercizio è stato caratterizzato da eventi straordinari», la mancata partecipazione alla Champions League. E il cda ha riconosciuto che «sono stati completati dalla classe dirigenziale progetti rilevanti», come la ricapitalizzazione per 200 milioni e la razionalizzazione dei costi. Così il cda ha deliberato una deroga e ha pagato «un premio una tantum»", si legge.