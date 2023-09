A quattro giorni dal derby si avvicinano i rientri dei calciatori dell'Inter impegnati con le rispettive selezioni e Sportmediaset fa il punto. Simone Inzaghi per la stracittadina non rinuncerà ovviamente al capitano Lautaro Martinez, nonostante il poco riposo: sarà infatti l'ultimo a tornare a Milano. In gran forma gli olandesi, che sono tornati con 24 ore di ritardo rispetto a ieri per un ritardo aereo.

Denzel Dumfries continua a stupire per le sue statistiche e Stefan de Vrij ha iniziato benissimo la stagione mentre Francesco Acerbi, ormai recuperato, era fermo ai box. Stasera in Nazionale contro l'Ucraina potrebbero esserci quattro nerazzurri in campo proprio al Meazza. L'augurio è che l'Italia vinca e i giocatori rientrino al meglio delle loro condizioni.